Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти половина опрошенных немцев поддержала возможный запрет партии АдГ

Bild: две трети немцев считают АдГ экстремистской, 48% поддержали ее запрет
close
Michael Probst/AP

Почти две трети жителей Германии считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской и около половины немцев выступают за ее запрет. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa для газеты Bild.

Согласно результатам опроса, 61% жителей Германии считают АдГ правоэкстремистской, 31% опрошенных не согласны с такой формулировкой и еще 8% не дали однозначный ответ. При этом 79% респондентов заявили, что решение ведомства по охране конституции не повлияло на их мнение о партии.

Согласно опросу, 48% немцев в той или иной мере поддерживают запрет партии «Альтернатива для Германии». Против этой меры высказались 37% опрошенных, 8% затруднились с ответом и 7% проявили безразличие к судьбе партии.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокаты АдГ потребовали отозвать решение о признании партии экстремистской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами