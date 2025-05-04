Почти половина опрошенных немцев поддержала возможный запрет партии АдГ

Почти две трети жителей Германии считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской и около половины немцев выступают за ее запрет. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa для газеты Bild.

Согласно результатам опроса, 61% жителей Германии считают АдГ правоэкстремистской, 31% опрошенных не согласны с такой формулировкой и еще 8% не дали однозначный ответ. При этом 79% респондентов заявили, что решение ведомства по охране конституции не повлияло на их мнение о партии.

Согласно опросу, 48% немцев в той или иной мере поддерживают запрет партии «Альтернатива для Германии». Против этой меры высказались 37% опрошенных, 8% затруднились с ответом и 7% проявили безразличие к судьбе партии.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокаты АдГ потребовали отозвать решение о признании партии экстремистской.