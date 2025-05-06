Крым является наиболее вероятной целью для провокаций киевского режима на 9 Мая. Об этом «Аргументам и фактам» заявил военный эксперт Владимир Ераносян.

«Крым — это сейчас самая реальная для их асимметрии и для их террористической войны локация. На втором месте — близлежащие к территории Украины регионы», — подчеркнул он.

Боевики ВСУ прощупывают российскую систему ПВО, чтобы впоследствии нанести удар с помощью ракет SCALP/Storm Shadow или «Нептун», отметил эксперт.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что Украина не сможет сдвинуть РФ к границам 2014 года. Он призвал принять это как факт.

23 апреля госсекретарь США сообщил, что Вашингтон стал лучше понимать позицию России по Украине после начала переговоров. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали все, что в их силах, потратив много времени и энергии на самом высоком уровне. По словам Рубио, Вашингтон будет заниматься урегулированием до тех пор, пока существует реальный путь продвижения вперед.

Ранее глава парламента Крыма оценил слова Рубио о границах Украины.