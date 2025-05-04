Глава парламента Крыма оценил слова Рубио о границах Украины

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал объективной оценкой слова госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. Его заявление приводит РИА Новости.

«В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности», — заявил Константинов.

По его словам, статус Крыма – объективная реальность и ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет.

На этой неделе Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что Украина не сможет сдвинуть РФ к границам 2014 года. Он призвал принять это как факт.

23 апреля госсекретарь США сообщил, что Вашингтон стал лучше понимать позицию России по Украине после начала переговоров. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали все, что в их силах, потратив много времени и энергии на самом высоком уровне. По словам Рубио, Вашингтон будет заниматься урегулированием до тех пор, пока существует реальный путь продвижения вперед.

Ранее сообщалось, что США могут признать Крым российским.