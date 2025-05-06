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В Совфеде ответили на желание Запада сильнее надавить на Россию

Сенатор Никанорова: у стран Запада нет рычагов давления на РФ по Украине
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Россия не откажется от требований по конфликту на Украине, у Запада не осталось рычагов давления на РФ. Об этом РИА Новости заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

«Вряд ли в запасниках (стран Запада — прим. ред.) осталось что-то такое, что заставит Москву отказаться от своей четкой позиции», — подчеркнула она.

Беспрецедентные санкции против России уже ввели, напомнила Никонорова, и РФ достойно справилась со всеми трудностями.
Сообщалось, что президент США Дональд Трамп хотел использовать ресурсную сделку с Украиной для давления на Россию.

Трамп подписал соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере добычи полезных ископаемых для укрепления американских позиций на переговорах с Россией. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, выступая на конференции в Лос-Анджелесе. По его словам, документ должен продемонстрировать тесное партнерство Вашингтона и Киева, а также создать «рычаги воздействия» на российское руководство. Соглашение подписано 30 апреля и предусматривает создание совместного фонда, в который будут поступать средства от новых проектов в сфере недропользования на территории Украины. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе рассказали о признаках краха режима на Украине.

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