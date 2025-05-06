Рычаги воздействия на Россию: Бессент рассказал, зачем нужна сделка по ископаемым

Министр финансов США Скотт Бессент и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время подписания соглашения о природных ресурсах, 30 апреля 2025 года

Дональд Трамп подписал соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере добычи полезных ископаемых для укрепления американских позиций на переговорах с Россией. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, выступая на конференции в Лос-Анджелесе. По его словам, документ должен продемонстрировать тесное партнерство Вашингтона и Киева, а также создать «рычаги воздействия» на российское руководство. Соглашение подписано 30 апреля и предусматривает создание совместного фонда, в который будут поступать средства от новых проектов в сфере недропользования на территории Украины.

Президент США Дональд Трамп подписал на прошлой неделе соглашение о полезных ископаемых с Украиной, чтобы получить больше «рычагов влияния» на Россию в мирных переговорах, заявил в понедельник министр финансов Скотт Бессент.

«Экономическое партнерство было его идеей, и он верил, что оно принесет несколько результатов», — сказал Бессент в программном выступлении на Всемирной конференции Института Милкена в Лос-Анджелесе (цитата по New York Post). «Это создало бы для него больше рычагов воздействия на российское руководство, когда пришло бы время идти к ним», — добавил он.

Поэтому, по словам Бессента, идея была в том, чтобы начать с Украины — подписать соглашение, которое показало бы, что между народами США и Украины «нет просвета»: «Для украинского народа это стало бы символом того, что США все еще там» (в переговорах).

30 апреля Бессент подписал соглашение с министром экономики Украины Юлией Свириденко, в соответствии с которым создается совместный фонд с равным участием, который будет пополняться за счет доходов от новых лицензий на нефтегазовые и минеральные проекты на украинской территории.

Трамп предположил, что будущие доходы могут быть использованы для возмещения по крайней мере части миллиардов, которые США направили на Украину в качестве финансовой и военной помощи в противостоянии с Россией.

Министр финансов впервые отправился на Украину в середине февраля в надежде убедить президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение, однако поездка не увенчалась успехом, что очень разозлило Трампа. Зеленский был готов подписать соглашение, когда 28 февраля приехал в Вашингтон, чтобы лично поговорить с президентом США. Однако из-за публичного конфликта в Овальном кабинете с участием Зеленского, Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса миссия оказалась проваленной.

«Иногда, раздувшись, вы в итоге получаете более выгодную сделку, — сказал Бессент. — То, что должно было быть подписано в тот день, на самом деле было всего лишь четырехстраничным меморандумом о взаимопонимании».

После этого скандала Бессент «поручил своей команде сразу приступить к написанию полного соглашения, которое состоит из шести различных соглашений на сотни страниц».

Глава минфина рассказал, что сделка была возобновлена после личной встречи Трампа и Зеленского перед похоронами Папы Франциска 26 апреля, которую он назвал «своего рода восстановлением доверия».

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Белый дом заявил, что сделка по добыче полезных ископаемых станет гарантией безопасности, учитывая американские инвестиции в охваченную войной страну.

Соглашение о полезных ископаемых

Документ, подписанный 30 апреля, предусматривает предоставление американским инвесторам гарантий безопасности вложений и допускает их участие в разработке месторождений на территории страны. По заявлению Трампа, соглашение позволит США «получить гораздо больше, чем $350 млрд» — именно такую сумму, по его словам, предыдущая администрация направила Киеву в виде военной и финансовой помощи.

По оценке Reuters, существенная финансовая отдача от соглашения станет возможна лишь через 10 лет. Associated Press указывало, что договор не распространяется на уже эксплуатируемые месторождения, приносящие доход. Потенциальная прибыль будет зависеть от масштабных вложений в разведку и освоение новых ресурсов. По словам Свириденко, Киев сохраняет полный суверенитет над ресурсами и самостоятельно принимает решения об их разработке.

Изначально украинская сторона предлагала включить в соглашение прямые гарантии безопасности со стороны США, однако этот пункт не был согласован и не вошел в итоговую редакцию документа.

Теперь соглашение должно быть ратифицировано Верховной радой. Украинский депутат Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации 8 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 мая сказал, что Москва не знакома с содержанием ресурсной сделки: «Не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь».