Венгрия препятствует одобрению плана ЕС по отказу от российского газа

Politico: еврокомиссар от Венгрии затормозил план отказа ЕС от газа из России

Еврокомиссар от Венгрии по здравоохранению и ветеринарии Оливер Вархейи откладывает одобрение нового плана по устранению зависимости Евросоюза от российских энергоносителей. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Вархейи выдвинул процедурное возражение против предложения всего за несколько часов до его предполагаемой публикации во вторник, 6 мая.

Возражение представителя Венгрии прозвучало, несмотря на формальное обязательство быть независимым от национальных политических интересов Будапешта. Учитывая дружественную по отношению к России энергетическую политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, этот шаг был немедленно воспринят как «политическое дело», заявил один из чиновников, который уверен, что это не помешает окончательному одобрению плана.

Министерство иностранных дел Венгрии и ее посольство в Брюсселе не ответили на просьбу Politico подтвердить, согласовал ли Вархейи этот шаг с Будапештом.

Планируется, что дорожная карта будет опубликована во вторник после того, как его одобрят 27 комиссаров ЕС. В связи с возражением венгерского представителя, комиссарам придется обсудить его опасения, после чего они могут либо проигнорировать, либо принять эти опасения.

В конце апреля сообщалось, что Евросоюз хочет запретить фирмам покупать российские энергоносители и заключать с РФ новые контракты на поставки.

Ранее в Европе назвали самую сложную причину для отказа от российского газа.