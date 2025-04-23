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ЕС хочет запретить компаниям покупать российские энергоносители

Reuters: ЕС хочет запретить фирмам покупать российские энергоносители
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Virginia Mayo/AP

Евросоюз хочет запретить фирмам покупать российские энергоносители, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Отмечается, что власти Евросоюза также планируют запретить компаниям заключать с РФ новые контракты на поставку энергоносителей.

Как рассказал собеседник агентства, Еврокомиссия рассмотрит юридические возможности для компаний, чтобы те могли нарушить контракты с Россией на поставку газа без риска получить штраф. Меры будут рассмотрены в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей.

До этого агентство Reuters сообщало, что в Евросоюзе отказались от запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках будущих санкций.

Чиновники отказались от подобного шага из-за сопротивления со стороны руководства ряда стран — членов ЕС. Подчеркивается, что европейские власти испытывают неуверенность в альтернативных источниках энергии и хотят сохранить сильную позицию в переговорах с США.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.

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