В Венгрии выразили беспокойство из-за возможного выхода США из переговоров по Украине

Сийярто: если США выйдут из переговоров по Украине, это будет плохой новостью

Если США выйдут из переговоров по Украине, это будет плохой новостью для всех. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

По его словам, «будет очень плохо, если мы не сможем рассчитывать на президента США (Дональда Трампа. — «Газета.Ru») и его администрацию в решении этого вопроса в течение следующих нескольких недель или месяцев».

«Но, насколько я понимаю, они пока определенно не говорили, что полностью откажутся от этого», — сказал министр.

Он выразил мнение, что «если у кого и есть реальные шансы добиться мира на Украине», то это у главы Белого дома.

«Это будет очень плохая новость для всего мира, если Соединенные Штаты откажутся от дипломатического урегулирования, но пока этого не произошло», — считает дипломат.

Он выразил надежду, что американская сторона будет и дальше принимать участие в этом процессе.

На днях Трамп высказался о выходе США из переговоров по мирному урегулированию на Украине. Политик признался, что иногда становится ближе к этому решению, но потом происходят «позитивные вещи».

Ранее на Украине предложили «перекреститься и поставить свечку» при выходе Трампа из переговоров.