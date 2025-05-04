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«Продолжайте вести себя глупо»: Трамп высказался о выходе США из переговоров по Украине

Трамп допустил выход США из переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News высказался о выходе США из переговоров по мирному урегулированию на Украине.

Политик признался, что иногда становится ближе к этому решению, но потом происходят «позитивные вещи».

«Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать», — заявил глава государства.

1 мая сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), один из ключевых союзников американского президента Дональда Трампа в сенате, рассказал, что США могут ввести новые, «сокрушительные» санкции против России, если Москва не согласится начать мирные переговоры с Киевом. Санкции подразумевают наложение 500% пошлин на страны, покупающие российские товары, особенно нефть и газ. На этом фоне The Times писала, что Трамп уже хочет выйти из переговоров, так как процесс оказался «сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью».

Ранее на Украине предложили «перекреститься и поставить свечку» при выходе Трампа из переговоров.

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