В США рассказали о планах Трампа по ресурсной сделке с Киевом

Бессент: Трамп хотел использовать ресурсную сделку с Киевом для влияния на РФ

Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с Украиной для оказания давления на Россию во время переговоров. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент, пишет РИА Новости.

«Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним», — рассказал он.

Минфин США ранее заявлял, что представители Вашингтона и Киева подписали ресурсную сделку 30 апреля.

Это соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли.

5 мая депутат Верховной рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки Украины с США по ископаемым, включая все детали и технические условия. По его словам, украинские парламентарии осознают цену и вопрос этой сделки и примут решение в интересах своей страны.

Ранее в США назвали сроки по получению прибыли в рамках сделки по ископаемым с Украиной.