В России предрекли провал попыткам ВСУ прорваться в Курскую область

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся прорваться на территорию России. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, ВСУ понесли значительные потери и потеряли фактор внезапности. ВС РФ полностью контролируют ситуацию на границе, что исключает вероятность прорыва, заверил аналитик. Леонков подчеркнул, что армия Украины не сможет собрать большую группировку, чтобы прорваться на территорию России в Брянской, Курской или Белгородской областях.

«Такие попытки уже невозможны, потому что в той авантюре «курский гамбит», как я ее называю, был использован фактор внезапности. Теперь так не получится от слова никогда», — сказал Леонков.

До этого стало известно, что ВСУ предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области. Сообщалось, что ВСУ наращивают удары в направлении населенного пункта Теткино (Глушковский район). Также украинские военные подорвали мост вблизи Званого. Как и во время предыдущих атак, они пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику российских войск.

По данным военкора Александра Сладкова, противника удалось отбросить.

Ранее стали известны подробности попытки ВСУ прорваться в Курскую область.