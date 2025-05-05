Премьер Румынии решил уйти в отставку

Премьер Румынии заявил, что уходит в отставку, а его партия покидает правящую коалицию

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что уходит в отставку с поста главы кабмина, а возглавляемая им Социал-демократическая партия выходит из правящей коалиции. Об этом сообщает РИА Новости.

«В декабре была создана коалиция с двумя целями: чтобы у нас было стабильное правительство с большинством в парламенте и чтобы у коалиции был кандидат, который станет президентом. Одно из двух не получилось, это значит, что коалиция в нынешнем составе нелегитимна», — заявил он.

По словам Чолаку, в ходе заседания партии им было выдвинуто предложение выйти из коалиции, однако он понимал, что данное решение приведет к его отставке с поста премьера. Он отметил, что принял решение уйти в отставку.

В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли лидер националистической партии Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре Симион набрал около 40% голосов, Дан в два раза меньше — около 20%.

Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение. Второй тур намечен на 18 мая. Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве.

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Ранее западные СМИ с опаской восприняли итоги первого тура выборов в Румынии.