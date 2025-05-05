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Западные СМИ с опаской восприняли итоги первого тура выборов в Румынии

Reuters: победа Симиона на выборах в Румынии негативно отразится на Украине
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IMAGO/Alessandra Carli/LiveMed/Global Look Press

Победа на выборах президента Румынии 38-летнего кандидата от ультраправых сил Джордже Симиона негативно отразится на Украине. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Журналисты полагают, что приход Симиона к власти приведет к изоляции Румынии и сокращению иностранных инвестиций в ее экономику. Кроме того, по их мнению, будет дестабилизирован «восточный фланг НАТО», который задействован в борьбе против России. Они считают, что на это указывает негативное отношение Симиона к оказанию Евросоюзом военной помощи Украине.

Как пишет Reuters, после избрания на высший пост в Румынии политик может стать еще одним из евроскептиков Восточной Европы, в числе которых журналисты называют премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо.

Во второй тур повторных президентских выборов в Румынии вышли Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре Симион набрал около 40% голосов, Дан в два раза меньше — около 20%. Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение. Второй тур намечен на 18 мая. Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Румынии отрицанием войны с Россией.

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