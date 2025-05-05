Украинский лидер Владимир Зеленский хочет подвести граждан страны к тому, чтобы они были готовы на любые действия со стороны властей. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Одна из главных целей Зеленского, которую он успешно реализовывает — создать у населения Украины абсолютное согласие на любые условия, лишь бы закончилась война и наступил мир», — отметил парламентарий.

По его словам, в том числе об этом свидетельствует сделка Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам. Дубинский подчеркнул, что она уже продемонстрировала миру, на что готово пойти украинское руководство ради завершения боевых действий.

Украина и США подписали соглашение о редкоземельных металлах 30 апреля. В частности, документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации общих проектов двух стран в добывающей отрасли. При этом ожидается, что Киев сохранит контроль над недрами и сможет направлять доходы от их добычи на восстановление инфраструктуры.

5 мая депутат Верховной рады Даниил Гетманцев потребовал обнародовать полное содержание сделки между Украиной и США. Как он сказал, перед голосованием по ратификации соглашения законодателям необходимо в полной мере осознать его цену. Само голосование запланировано на 8 мая.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил сделку с США с Переяславской радой.