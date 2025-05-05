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В канцелярии Эрдогана раскрыли детали его разговора с Трампом

РИА Новости: Эрдоган обсудил с Трампом Украину и поддержал его подход
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Joshua Roberts/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил Украину и выразил поддержку подходу США к прекращению конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Президент выразил поддержку подходу президента США Трампа к прекращению войн и высоко оценил (...) усилия по прекращению российско-украинской войны», — сообщила канцелярия.

Кроме того, Эрдоган и Трамп обсудили двусторонние отношения между Турцией и США. Турецкий лидер заявил, что Анкара рассчитывает на развитие дальнейшего сотрудничества с Вашингтоном во многих областях, в том числе в оборонной промышленности.

Также Эрдоган в ходе телефонного разговора с Трампом высоко оценил переговорный процесс США и Ирана.

До этого Эрдоган заявил о намерении встретиться с Трампом «при первой же возможности». На данный момент МИД Турции ведет совместную работу с руководством США по подготовке встречи президентов. Ее сроки пока не определены.

По словам Эрдогана, ему с главой Белого дома есть много чего обсудить. Он отметил, что отношения двух стран имеют глубокие корни.

Ранее Турция выразила готовность провести встречу лидеров РФ и США при согласии сторон.

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