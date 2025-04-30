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Эрдоган анонсировал встречу с Трампом «при первой же возможности»

Эрдоган: встреча с Трампом состоится при первой же возможности
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести переговоры с Дональдом Трампом «при первой же возможности». Его слова передает РИА Новости.

По словам политика, предыдущий телефонный разговор с руководителем США был «очень сердечным, продуктивным и дружеским». Эрдоган также подчеркнул, что отношения между странами имеют глубокие корни.

«Нам предстоит обсудить множество вопросов и предпринять множество шагов. По этой причине наши министерства продолжают работу по подготовке нашей встречи, которая определит ход отношений между Турцией и США», – передает слова Эрдогана источник.

Министерство иностранных дел Турции ведет работу с руководством США по подготовке к встрече. Сроки проведения пока не определены.

Ранее Турция выразила готовность провести встречу лидеров России и Соединенных Штатов Америки при согласии сторон.

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