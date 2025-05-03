Европа создает новый истребитель из-за неуверенности в поставках из США

Страны НАТО в Европе создают новый истребитель из-за сомнений в поставках F-35

Непредсказуемая внешняя политика президента Трампа и его критика НАТО подтолкнули европейских союзников США к активизации собственных программ разработки истребителей шестого поколения. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

По данным издания, возросшие сомнения в надежности поставок американских F-35 заставили европейские страны искать альтернативные решения, стремясь снизить зависимость от США.

«Теперь у европейских членов НАТО появился «больший стимул» вовлекаться в программы шестого поколения истребителей, возглавляемые европейскими странами», — говорится в сообщении.

По словам анонимного чиновника из Центральной Европы, ожидается увеличение числа стран, готовых участвовать в этих программах. Бывший глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил рост интереса к созданию европейского истребителя шестого поколения после переизбрания Трампа.

«Давление на общеевропейские проекты будет возрастать, это точно», — заявил он.

В феврале американский журнал The National Interest писал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет преимущества перед американским F-35 по скорости и стоимости.

Ранее Британия решила приобрести истребители F-35 у США, несмотря на риск их деактивации.