Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европа создает новый истребитель из-за неуверенности в поставках из США

Страны НАТО в Европе создают новый истребитель из-за сомнений в поставках F-35
close
Нина Падалко/РИА Новости

Непредсказуемая внешняя политика президента Трампа и его критика НАТО подтолкнули европейских союзников США к активизации собственных программ разработки истребителей шестого поколения. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

По данным издания, возросшие сомнения в надежности поставок американских F-35 заставили европейские страны искать альтернативные решения, стремясь снизить зависимость от США.

«Теперь у европейских членов НАТО появился «больший стимул» вовлекаться в программы шестого поколения истребителей, возглавляемые европейскими странами», — говорится в сообщении.

По словам анонимного чиновника из Центральной Европы, ожидается увеличение числа стран, готовых участвовать в этих программах. Бывший глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил рост интереса к созданию европейского истребителя шестого поколения после переизбрания Трампа.

«Давление на общеевропейские проекты будет возрастать, это точно», — заявил он.

В феврале американский журнал The National Interest писал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет преимущества перед американским F-35 по скорости и стоимости.

Ранее Британия решила приобрести истребители F-35 у США, несмотря на риск их деактивации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами