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В Сербии рассказали о состоянии Вучича после госпитализации

Вучевич: Вучич чувствует себя хорошо, врачи следят за его состоянием
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич чувствует себя хорошо после госпитализации. Об этом в эфире телеканала Happy TV заявил бывший премьер Сербии и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич, передает РИА Новости.

«Президент чувствует себя хорошо, он дома, в своей стране. Наши медики из Военно-медицинской академии контролируют и следят за его состоянием, он сейчас пару дней будет дисциплинированно принимать терапию, поправляться», — сказал он.

Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которых ждут в Москве на День Победы, испытывают проблемы со здоровьем и в последние дни отменили запланированные встречи.

Во время поездки в США Вучичу стало плохо, он не смог встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом и вернулся в Белград, где его госпитализировали. Фицо в начале мая без объяснений отменил целый ряд встреч в стране и за рубежом. Словацкие СМИ писали о предполагаемых проблемах с самочувствием политика, год назад пережившего покушение. Власти Евросоюза недавно открыто угрожали политикам ЕС, пожелавшим ехать в Россию на 9 Мая, обещая им «последствия».

Ранее врачи назвали причину недомогания Вучича.

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