Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новым министром ФРГ по вопросам миграции станет уроженка России

Уроженка России Павлик станет новым министром Германии по вопросам миграции
close
PawlikNatalie/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Должность министра по вопросам миграции, беженцев и интеграции в новом правительстве Германии займет уроженка России из Социал-демократической партии (СДПГ) Натали Павлик. Информация об этом появилась на сайте СДПГ.

«Она является примером успешной интеграции и в свои 25 с небольшим лет уже была уполномоченным федерального правительства по вопросам переселения и национальных меньшинств», — говорится в сообщении.

Сейчас Павлик 32 года. Она родилась в российском поселке Восток Тюменской области в 1992 году. В детстве родители перевезли ее в ФРГ, где семья жила сначала во Фридланде, а затем в Бад-Наухайме.

До этого сообщалось, что Борис Писториус сохранит за собой пост министра обороны в новом правительстве ФРГ. Отмечается, что СДПГ и ХДС/ХСС получат по семь министерских портфелей. Телеканал NTV со ссылкой на источники сообщал, что, в частности, лидер фракции СДПГ в бундестаге Ларс Клингбайль станет вице-канцлером, министром финансов.

Ранее сообщалось, что Шольц провел последнее заседание кабмина в качестве канцлера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами