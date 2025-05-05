Новым министром ФРГ по вопросам миграции станет уроженка России

Должность министра по вопросам миграции, беженцев и интеграции в новом правительстве Германии займет уроженка России из Социал-демократической партии (СДПГ) Натали Павлик. Информация об этом появилась на сайте СДПГ.

«Она является примером успешной интеграции и в свои 25 с небольшим лет уже была уполномоченным федерального правительства по вопросам переселения и национальных меньшинств», — говорится в сообщении.

Сейчас Павлик 32 года. Она родилась в российском поселке Восток Тюменской области в 1992 году. В детстве родители перевезли ее в ФРГ, где семья жила сначала во Фридланде, а затем в Бад-Наухайме.

До этого сообщалось, что Борис Писториус сохранит за собой пост министра обороны в новом правительстве ФРГ. Отмечается, что СДПГ и ХДС/ХСС получат по семь министерских портфелей. Телеканал NTV со ссылкой на источники сообщал, что, в частности, лидер фракции СДПГ в бундестаге Ларс Клингбайль станет вице-канцлером, министром финансов.

Ранее сообщалось, что Шольц провел последнее заседание кабмина в качестве канцлера.