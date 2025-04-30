Шольц провел последнее заседание кабмина в качестве канцлера

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц провел последнее заседание кабинета министров ФРГ. Кабинетом министров было одобрено увеличение размера пенсий с 1 июля более чем на 3,7%. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Агентство напоминает, что 6 мая в парламенте Германии состоится избрание нового канцлера, которым, как ожидается, станет победивший на выборах глава партии Христианские демократы (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

В конце апреля занявший первое место на февральских выборах в бундестаг ФРГ альянс ХДС/ХСС подтвердил намерение сформировать правительственную коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Теперь подтвердить готовность к совместному формированию кабмина должны члены СДПГ. Результаты партийного голосования станут известны 30 апреля.

Ранее Мерц анонсировал дату начала работы нового правительства ФРГ.