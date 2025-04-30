Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц провел последнее заседание кабмина в качестве канцлера

DPA: Шольц провел последнее заседание своего кабинета министров Германии
close
Annegret Hilse/Reuters

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц провел последнее заседание кабинета министров ФРГ. Кабинетом министров было одобрено увеличение размера пенсий с 1 июля более чем на 3,7%. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Агентство напоминает, что 6 мая в парламенте Германии состоится избрание нового канцлера, которым, как ожидается, станет победивший на выборах глава партии Христианские демократы (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

В конце апреля занявший первое место на февральских выборах в бундестаг ФРГ альянс ХДС/ХСС подтвердил намерение сформировать правительственную коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Теперь подтвердить готовность к совместному формированию кабмина должны члены СДПГ. Результаты партийного голосования станут известны 30 апреля.

Ранее Мерц анонсировал дату начала работы нового правительства ФРГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами