Министр обороны ФРГ сохранит пост в новом правительстве

Bild: Писториус сохранит за собой пост министра обороны ФРГ в новом кабмине

Борис Писториус сохранит за собой пост министра обороны в новом правительстве ФРГ. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовала список представителей, которые займут посты в новом правительстве в рамках коалиции с победившим на выборах консервативным блоком Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС). Из него следует, что Писториус останется в должности, отметили источники.

СДПГ и ХДС/ХСС получат по семь министерских портфелей. Телеканал NTV со ссылкой на источники сообщал, что, в частности, лидер фракции СДПГ в бундестаге Ларс Клингбайль станет вице-канцлером, министром финансов.

До этого Писториус сообщил, что республика не может передать Украине дополнительные системы ПВО Patriot американского производства. Он пояснил, что Берлин ждет поставок от компании Raytheon, а они будут только в 2027 году.

Ранее Мерц анонсировал дату начала работы нового правительства ФРГ.