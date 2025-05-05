Проход во второй тур президентских выборов в Румынии правого политика Джеордже Симиона стал отрицанием политики эскалации с Россией со стороны румынского общества. Об этом РИА Новости заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Этот результат, безусловно, стал значительным отрицанием ЕС, отрицанием тех, кто хочет бороться с суверенитетом наций, и тех, кто хочет войны с Россией», — подчеркнул он.

Филиппо высказал поддержку Симону во втором туре президентских выборов в Румынии.

Во второй тур повторных президентских выборов в Румынии вышли Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре Симион набрал около 40% голосов, Дан в два раза меньше — около 20%. Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение. Второй тур намечен на 18 мая. Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо условие, при котором НАТО будет назначать президента Румынии без выборов.