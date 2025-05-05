Названо условие, при котором НАТО будет назначать президента Румынии без выборов

Джабаров: пусть НАТО назначает президента, если в Румынии опять отменят выборы

Если в Румынии попытаются во второй раз отменить результаты президентских выборов, то нужно будет вовсе отменить их и назначать президентов по решению ЕС или НАТО. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, оценив результаты первого тура выборов в Румынии.

Во второй тур повторных президентских выборов в Румынии вышли лидер националистической партии Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан.

«Если румыны попытаются отменить итоги еще и этих выборов, то тогда надо полностью отменить все выборы в Румынии, и чтобы президента Румынии назначало, допустим, руководство НАТО или руководство Евросоюза», — подчеркнул он.

Джабаров добавил, что ситуация с отменой результатов ноябрьских выборов в Румынии, где победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, «ни в какие рамки не укладывается». Он назвал такое положение дел попранием демократических устоев, на которых строилась вся послевоенная Европа.

«Посмотрим, сможет ли Румыния до конца выдержать», — сказал политик.

Как напомнил сенатор, Симион является сторонником Джорджеску. Кроме того, отстраненный от выборов Джорджеску может стать главой правительства страны, если Симион одержит победу во втором туре президентских выборов, отметил Джабаров.

Румынский оппозиционер, напомнил российский сенатор, уже заявлял в своей предвыборной речи, что он не будет поддерживать Украину.

Если Симион все же победит, считает Джабаров, помощь Румынии Украине будет зависеть от того, насколько хватит сил у нового президента защищать национальные интересы румынского народа, «а не европейских либералов».

В первом туре Симион набрал около 40% голосов, Дан в два раза меньше — около 20%. Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение. Второй тур намечен на 18 мая. Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее кандидат от правящей коалиции признал поражение на выборах в Румынии.