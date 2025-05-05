Раскрыты подробности попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Около 50 боевиков ВСУ пытались прорваться в Курскую область, их встретили огнем бойцы ВС России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Около 50 ВСУшников попытались прорваться на территорию Курской области», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что они подорвали мост в районе села Званного и запустили машины для разминирования. Как сообщает Mash, российские бойцы встретили боевиков ВСУ.

4 мая Украина нанесла удары по Белгородской области, выпустив 120 снарядов, есть пострадавшие.

Днем ранее бойцы спецназа «Ахмат» и подразделения группировки российских войск «Север» пресекли попытки Вооруженных сил Украины перейти границу с Россией со стороны Сумской области. По словам командира одной из групп спецназа с позывным «Аид», противник постоянно предпринимает попытки нарушить целостность государственной границы на стыке Белгородской и Курской области.

Ранее АЗС загорелась после атаки дрона в Курской области.