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ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область 120 снарядами за сутки
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Белгородской области, выпустив 120 снарядов, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Архангельское в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения получили ранения три мирных жителя», — сообщил глава региона.

Гладков добавил, что мужчина и женщина были отпущены домой на амбулаторное лечение, тогда как 16-летний подросток госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По информации губернатора, за минувшие сутки 42 населенных пункта в восьми районах Белгородской области попали под удар со стороны ВСУ. Также зафиксированы атаки 72 беспилотниками, из них 20 дронов были сбиты.

Также Гладков сообщил, что различные повреждения выявлены в 14 частных домовладениях, храме, магазине, а также на социальном объекте, сельхозтехнике и 10 транспортных средствах.

Накануне бойцы спецназа «Ахмат» и подразделения группировки российских войск «Север» пресекли попытки Вооруженных сил Украины перейти границу с Россией со стороны Сумской области. По словам командира одной из групп спецназа с позывным «Аид», противник постоянно предпринимает попытки нарушить целостность государственной границы на стыке Белгородской и Курской области.

Ранее АЗС загорелась после атаки дрона в Курской области.

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Обстрелы Белгородской области
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