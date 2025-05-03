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Командир спецназа «Ахмат» рассказал о попытках ВСУ зайти на территорию РФ

«Ахмат» и группировка «Север» пресекли попытки ВСУ перейти границу с РФ
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Roman Chop/AP

Бойцы спецназа «Ахмат» и подразделения группировки российских войск «Север» пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти границу с Россией со стороны Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал командир одной из групп спецназа с позывным «Аид».

«Противник постоянно пытается нарушить целостность государственной границы на стыке Белгородской и Курской области. Это уже длительное время продолжается. Своевременно выявляем, уничтожаем», — сказал военный.

«Аид» добавил, что командование ВСУ продолжает отправлять к границе диверсионные группы. По его словам, таким образом украинские войска пытаются «прощупать» оборону Вооруженных сил (ВС) России.

Несколькими часами ранее связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил, что российские войска не допустили вторжение военнослужащих ВСУ в Курскую область. По его данным, атака противника закончилась массовой сдачей в плен.

Ранее военный аналитик оценил вероятность размещения войск КНДР на границе РФ.

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