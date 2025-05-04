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АЗС загорелась после атаки дрона в Курской области

Хинштейн: АЗС загорелась после ночной атаки дрона в Курской области
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Depositphotos

На АЗС в Курской области произошел пожар в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Ночью FPV-дрон нанес удар по автозаправочной станции на трассе вблизи посёлка Колячек Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки, через 10 минут оно было полностью ликвидировано», — написал Хинштейн.

Кроме того, рано утром 4 мая в селе Званном Глушковского района FPV-дрон атаковал жилой дом. В результате сгорел стоящий во дворе гражданский автомобиль. Никто не пострадал, подчеркнул врио губернатора.

Он также попросил курян воздержаться от поездок в «красную зону», а также в населенные пункты, въезд куда ограничен в связи с проводимым разминированием, где по-прежнему крайне опасно.

В понедельник Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленному предприятию в поселке Суземка Брянской области, начался пожар, сообщал губернатор региона Александр Богомаз.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области 20 храмов пострадали после обстрелов.

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