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Германия не может передать Украине ПВО Patriot

Писториус заявил, что Германия не может передать Украине еще Patriot
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Markus Schreiber/AP

Германия не может передать Украине дополнительные системы ПВО Patriot американского производства. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, передает агентство Reuters.

«В данный момент мы не можем предоставить больше, потому что ждем поставок от Raytheon в ближайшие годы, они будут только в 2027 году», — сказал министр обороны Германии.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников передать Киеву все хранящиеся у них, но не используемые системы Patriot. Он подчеркнул, что все договоренности, которые были достигнуты с союзниками, но не были реализованы, необходимо активизировать. Украинский лидер особо отметил необходимость двусторонней работы с США в области ПВО, подчеркнув важность вклада Вашингтона в предотвращение российских ракетных ударов. Он указал на связь укрепления противовоздушной обороны Украины с усилением ее дипломатических позиций.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь европейских стран Североатлантического альянса позволит Украине участвовать в конфликте с Россией столько, сколько это необходимо. По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

Ранее в ВСУ пожаловались, что сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее.

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