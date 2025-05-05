В Госдуме заявили о психозе Зеленского из-за одного изображения

На Украине распространяется коллективный психоз, для властей страны нет ничего святого. Так депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал РИА Новости публикацию офиса украинского лидера Владимира Зеленского с горящим Кремлем.

«Массовый коллективный психоз как эпидемия активно распространяется на берегах Днепра», — подчеркнул он.

Как отметил Ивлев, картинка горящего Кремля в очередной раз демонстрирует тот факт, что для нацистов во главе с Зеленским нет ничего святого.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал изображение с горящим Кремлем и Владимиром Зеленским на фоне. На картинке надпись: «Этот день мы приближали как могли». В МИД России публикацию Ермака сочли «звериной истерикой», а официальный представитель министерства Мария Захарова назвала украинское руководство неонацистами. Что известно об угрозах в адрес парада Победы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что готов прекратить огонь «с любого дня».