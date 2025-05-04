Зеленский заявил, что готов прекратить огонь «с любого дня»

Украина готова к прекращению огня «с любого дня». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает издание «Украинская правда».

«Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день», — сказал он.

При этом Украина выступила с угрозой в адрес России. Немногим ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале сделал репост картинки с изображением украинского лидера Владимира Зеленского, беспилотников и горящей Красной площади. На ней также написано: «Этот день мы приближали, как могли».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что цель киевского режима состоит в том, чтобы «доить Запад» и распространять идеологию неонацизма.

Ранее Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем.