В МИД предостерегли Японию от участия в экспериментах с активами РФ

Россия неоднократно предупреждала Японию, что будет рассматривать участие Токио в экспериментах с российскими активами как «соучастие в воровстве». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.

«Мы в течение долгого времени предупреждали японскую сторону, что участие в нелегитимных экспериментах с суверенными активами Российской Федерации в любом виде, даже в роли посредника, который выполняет сугубо как бы техническую функцию, будет рассматриваться нами как соучастие в воровстве», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобные действия непременно окажут негативное влияние на отношения Японии с Россией. По ее словам, Москва расценивает такой шаг как крайне «враждебный» и «вероломный».

23 апреля МИД России выразил решительный протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за намерения Токио использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот шаг японских властей будет воспринят Россией как «фактическое соучастие в преступлениях киевского режима». В министерстве также отметили, что подобные решения неизбежно повлекут к жестким ответным мерам со стороны Москвы.

Ранее экономист заявил, что конфискация российских активов может негативно сказаться на международной финансовой системе.