Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД предостерегли Японию от участия в экспериментах с активами РФ

Захарова: участие Японии в экспериментах с активами РФ считается воровством
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия неоднократно предупреждала Японию, что будет рассматривать участие Токио в экспериментах с российскими активами как «соучастие в воровстве». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.

«Мы в течение долгого времени предупреждали японскую сторону, что участие в нелегитимных экспериментах с суверенными активами Российской Федерации в любом виде, даже в роли посредника, который выполняет сугубо как бы техническую функцию, будет рассматриваться нами как соучастие в воровстве», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобные действия непременно окажут негативное влияние на отношения Японии с Россией. По ее словам, Москва расценивает такой шаг как крайне «враждебный» и «вероломный».

23 апреля МИД России выразил решительный протест послу Японии в Москве Акире Муто из-за намерения Токио использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот шаг японских властей будет воспринят Россией как «фактическое соучастие в преступлениях киевского режима». В министерстве также отметили, что подобные решения неизбежно повлекут к жестким ответным мерам со стороны Москвы.

Ранее экономист заявил, что конфискация российских активов может негативно сказаться на международной финансовой системе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами