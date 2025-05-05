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Трамп рассказал, сколько времени ему нужно для определения отношения к России

Трамп: мне нужен месяц или две недели для определения отношения к России
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что определится с позицией по России в течение месяца, но пока не готов дать четких ответов. Об этом он сообщил в интервью NBC, избегая вопросов о возможном выходе из переговоров по Украине и военной поддержке Киева.

«Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока не знаю», — ответил Трамп на вопрос о сроках формирования стратегии в отношении Москвы

Журналистка также спросила, не считает ли он, что Россия «водит его за нос».

«А может, это вы водите меня за нос, когда говорите, что интервью будет приятным. Я привык, что меня водят за нос. Но это не мешает мне действовать в интересах США», — ответил Трамп.

Трамп дал интервью телеканалу NBC News, в котором назвал «хорошим» шанс на заключение мира между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что в ходе переговоров с одной из сторон конфликта удалось добиться больших успехов, чем с другой. Если прогресса в ближайшее время не будет, Вашингтон может перестать исполнять роль посредника. Политик также заверил, что не пробудет у власти дольше двух сроков, и назвал своих возможных преемников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о попытке Трампа обмануть Россию.

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