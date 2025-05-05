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В Верховной раде назвали главный «кошелек» Зеленского

Дубинский: кошельком Зеленского является Криппа, контролирующий онлайн-казино
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Alina Smutko/Reuters

Украинский бизнесмен Максим Криппа является главным «кошельком» президента страны Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Кошелек Зеленского (по линии Левочкина), Максим Криппа, контролирует сразу несколько онлайн-казино», — отметил он.

Дубинский подчеркнул, что казино представляют собой «офшорные компании, через которые отмываются деньги». Содействие этим казино оказывает глава финансового комитета Рады Гетманцев, уточнил он.

Расследовать утечку средств семьи Зеленского нужно именно с Криппы, добавил Дубинский.

В январе колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо заявил, что Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи. По его словам, истинный масштаб коррупции и неэффективного управления сможет быть раскрыт только через независимые расследования после завершения конфликта.

Позже глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подчеркнул, что Зеленский начал использовать тактику «опытного уголовника», чтобы сдавать США своих подельников в коррупционных схемах в надежде избежать наказания. Также Медведчук напомнил слова украинского лидера о том, что он не знает, куда были потрачены выделенные Вашингтоном $200 млрд. По его словам, соответствующим заявлением Зеленский подписал себе «как минимум приговор».

Ранее директор ФБР назвал Украину местом отмывания денег и коррупции.

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