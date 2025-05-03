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Зеленский раскрыл, сколько денег Украина ждет от США в течение двух лет

Зеленский: Украина рассчитывает получить $30 млрд в течение ближайших двух лет
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Vadim Ghirda/AP

Украина рассчитывает в течение 2025-го и 2026 года получить $30 млрд от Соединенных Штатов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

«Есть 15 млрд 2025 года согласно решениям, которые были (приняты. – прим. ред.) конгрессом год назад. 15 млрд — пакет на 2025 год, и оружие на эту сумму. Также есть 15 млрд, которые они разбивали на 2026-й. Вопрос — эти деньги до тебя доходят или не доходят. И это большие деньги, 30 млрд», — отметил он.

До этого, как сообщало агентство Bloomberg, решение США продолжать обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 и предоставлять помощь ВСУ в обслуживании самолетов говорит о том, что Штаты намерены продолжать поддерживать Киев.

Ранее Украине сообщили, что ей придется смириться со статусом Крыма.

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