Дубинский прокомментировал ограничение доступа Рады к «тайному протоколу» сделки по недрам

Народный депутат Украины Александр Дубинский назвал ограничение доступа для депутатов к «тайному протоколу» сделки по недрам признаком того, что он содержит некоторые «ужасные» для его страны условия. Соответствующую публикацию он выложил в своем в Telegram-канале.

«Его условия близки, или за гранью ужасных. Делать так [скрывать часть выставляемого на голосование договора] можно только в том случае, когда не собираешься нести ответственность за содержание», — заявил он.

По словам Дубинского, президент Украины Владимир Зеленский пытается перенести ответственность за заключенное им соглашение с себя на ратифицировавших его парламентариев. Депутат выразил уверенность, что соглашение содержит «видимые невооруженным взглядом убытки бюджету» Украины, а потому его коллеги, одобрившие сделку, могут подвергнуться за это уголовному преследованию.

В 2019 году телеведущий Александр Дубинский стал депутатом от «Слуги народа». Уже в 2021 году он попал в санкционные списки США, что связали с утечкой телефонного разговора президента США Байдена с Петром Порошенко. С ноября 2023 года депутат находится в СИЗО, откуда активно ведет Telegram-канал. Ему грозит срок от 12 до 15 лет за государственную измену.

До этого в Британии назвали ужасной сделку по минералам между США и Украиной.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Договор предусматривает создание Инвестиционного фонда, деятельность которого будет связана с реализацией совместных проектов Украины и США в добывающей сфере.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что Инвестиционный фонд будет зарегистрирован в США. При этом счет, на который будут поступать доходы от добычи полезных ископаемых, зарегистрируют на Украине.

Ранее в России объяснили смысл сделки по минералам между США и Украиной.