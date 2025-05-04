Заключение сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной позволит легализовать военную помощь Вашингтона Киеву. Об этом РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Украину сейчас грабят. Их не обманули, потому что [президент Украины Владимир] Зеленский понимал, что за договор он собирается заключать. И это не обман. Зеленский — участник этого мошенничества в отношении своего государства и своего народа», — сказал эксперт.

Гагин напомнил, что в рамках сделки США будут бессрочно получать редкоземельные металлы и любые другие ископаемые, найденные на территории Украины. При этом в оплату ресурсов может идти военная помощь, подчеркнул эксперт.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии назвали ужасной сделку по минералам между США и Украиной.