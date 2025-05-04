Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России объяснили смысл сделки по минералам между США и Украиной

Гагин: сделка по редкоземельным металлам легализует военную помощь США Украине
close
Mariam Zuhaib/AP

Заключение сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной позволит легализовать военную помощь Вашингтона Киеву. Об этом РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Украину сейчас грабят. Их не обманули, потому что [президент Украины Владимир] Зеленский понимал, что за договор он собирается заключать. И это не обман. Зеленский — участник этого мошенничества в отношении своего государства и своего народа», — сказал эксперт.

Гагин напомнил, что в рамках сделки США будут бессрочно получать редкоземельные металлы и любые другие ископаемые, найденные на территории Украины. При этом в оплату ресурсов может идти военная помощь, подчеркнул эксперт.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии назвали ужасной сделку по минералам между США и Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами