FT: ЕС думает над укреплением связей с Индо-Тихоокеанским блоком из-за Трампа

Евросоюз рассматривает возможность укрепления отношений с соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) на фоне новой торговой политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Возвращение Дональда Трампа в Белый дом привело к возобновлению приостановленного плана по формированию стратегического партнерства между ЕС и ключевым торговым блоком Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в сообщении.

CPTPP (Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве) – это соглашение, заключенное 11 странами-членами после выхода США. Соглашение о создании ВПТПП было подписано 8 марта 2018 года Австралией, Брунеем, Канадой, Чили, Японией, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром и Вьетнамом. Церемония прошла в Сантьяго, Чили.

До этого сообщалось, что обувные компании США потребовали от президента США Дональда Трампа снятия торговых пошлин для отрасли.

Ранее Словакия призвала Евросоюз инвестировать в технологии.