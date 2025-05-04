Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС думает над укреплением связей с Индо-Тихоокеанским блоком из-за Трампа

FT: ЕС думает над укреплением связей с Индо-Тихоокеанским блоком из-за Трампа
close
Reuters

Евросоюз рассматривает возможность укрепления отношений с соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) на фоне новой торговой политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Возвращение Дональда Трампа в Белый дом привело к возобновлению приостановленного плана по формированию стратегического партнерства между ЕС и ключевым торговым блоком Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в сообщении.

CPTPP (Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве) – это соглашение, заключенное 11 странами-членами после выхода США. Соглашение о создании ВПТПП было подписано 8 марта 2018 года Австралией, Брунеем, Канадой, Чили, Японией, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром и Вьетнамом. Церемония прошла в Сантьяго, Чили.

До этого сообщалось, что обувные компании США потребовали от президента США Дональда Трампа снятия торговых пошлин для отрасли.

Ранее Словакия призвала Евросоюз инвестировать в технологии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами