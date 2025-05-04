Власти Словакии призвали ЕС инвестировать в технологии, а не в войну

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что Братислава призывает европейские страны вкладывать средства в новые технологии, а не в вооружения. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Евросоюзу «необходимо начать нормально работать, инвестировать в технологии, а не в вооружение».

Также он отметил, что ЕС надо перестать наращивать расходы на военно-промышленный комплекс, потому что европейцы начинают чувствовать последствия этого на своем уровне жизни.

Кроме того, он отметил, что приход к власти в США президента Дональда Трампа не станет катастрофой для Европы.

Также Гашпар отметил, что в настоящее время Европа утратила экономическую конкурентоспособность из-за санкций против России. Он добавил, что ситуация может измениться. По его словам, при таком развитии событий в Европе «возобладает здравый смысл».

Ранее в РФ заявили об остановке инфраструктурного развития в экономиках США и Европы.