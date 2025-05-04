Сенатор парламента Румынии и лидер партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ в день выборов президента испортила бюллетень, заявив, что процесс голосования не является конституционным. Об этом сообщает РИА Новости.

Шошоакэ отказалась заходить в кабину для голосования на избирательном участке, зачеркнула всех кандидатов в бюллетене.

«Вот как выглядит голосование на незаконных и неконституционных выборах. Можете штрафовать меня на любую сумму», — сказала она.

В Румынии стартовали повторные выборы президента страны. Повторные выборы были назначены после того, как Конституционный суд в начале декабря прошлого года отменил результаты первого тура выборов, в котором лидировали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессивной партии «Союз спасения румын» Елена Ласкони. Причиной отмены стало появление информации о нарушениях во время выборов.

Для участия в выборах зарегистрировались 11 кандидатов, включая как представителей политических партий, так и независимых кандидатов. Для победы кандидату необходимо набрать 50% голосов плюс один. Если победитель не определится в первом туре, второй тур состоится 18 мая.

До этого Шошоакэ призвала президента США Дональда Трампа не признавать легитимность предстоящих президентских выборов в Румынии, так как некоторых кандидатов не допустили до электорального процесса.

Ранее Джорджеску заявил о желании НАТО начать третью мировую войну из Румынии.