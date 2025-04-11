Румыния стала ключом к развязыванию третьей мировой войны, которую начнет Североатлантический альянс. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил заявил бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.

«Они хотят начать Третью мировую войну из Румынии. В это будет вовлечена вся Европа и США», — сказал политик.

По словам Джорджеску, это никогда не входило в интересы его страны. При этом он выразил мнение, что ей не оставят выбора из-за стратегической ценности румынского государства для НАТО.

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