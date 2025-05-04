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Путин: Петр I не хотел только копировать у Европы

Путин: Петр I принимал стандарты Запада, чтобы на их базе сделать лучше
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РИА Новости

Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия» заявил, что российский император Петр I хотел не копировать решения Европы, а двигаться вперед на собственной базе.

«Петр I и его желание по каким-то направлениям, где он считал, Россия отстает, принять западные стандарты, наладить производство, наладить систему управления эффективную для того, чтобы развивать Россию», — сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что Петр I не хотел, чтобы Россия только копировала все, что есть лучшего.

«Мы, как я понимаю, должны были брать лучшее, а потом на этой, на собственной базе двигаться вперед, чтобы сделать еще лучше», — отметил Путин.

Путин рассказал ранее в ходе прямой линии, что российский император Петр I планировал перенести столицу из Москвы и выбирал между Таганрогом и Санкт-Петербургом.

Ранее Путин заявил, что с Россией воют все страны НАТО.

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