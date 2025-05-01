Путин показал журналистам свою квартиру в центре Москвы

Путин показал журналистам свою квартиру рядом с кабинетом в Кремле

Президент России Владимир Путин показал свою квартиру, расположенную недалеко от его рабочего места в Кремле. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «‎Россия 1» Павел Зарубин.

«Да, это и есть квартира. Как видите, до нее недалеко», — сказал российский лидер, открывая дверь в квартиру.

Видеофрагмент Зарубин опубликовал, анонсируя документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». На кадрах, которые выложил журналист, президент рассказывает о неформальной части переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в 2023 году. По его словам, тогда лидеры беседовали в квартире Путина «попивая чай».

Глава государства также сказал, что в последние три года в основном ночует в Кремле.

На видео попало помещение, в которой расположено несколько светлых диванов, на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III. Еще можно заметить у окна белый рояль.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выход кинокартины про Владимира Путина. Представитель Кремля заявил, что над лентой работали «‎очень талантливые люди».

Ранее СК РФ инициировал проверку в киностудии «Ленфильм» из-за нарушений.