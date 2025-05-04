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Путин обратился к гражданам Германии на немецком языке

Путин на немецком обратился к немцам из-за ситуации с экс-канцлером Шредером
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин по-немецки обратился к гражданам ФРГ из-за ситуации с бывшим канцлером Герхардом Шредером. Его слова в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, что экс-канцлера ФРГ на официальных мероприятиях старались отсадить подальше, чтобы он не находился в одном кадре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, российский президент вспомнил случай, когда парламент Канады аплодировал 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Хунке (Гуньке).

«И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту (спикеру канадского парламента), который симпатизирует нацистам», — сказал Путин на немецком языке.

Он добавил, что в Германии много порядочных людей, а также выразил уверенность, что многие его услышат.

1 мая президент России показал журналистам свою квартиру, расположенную недалеко от его рабочего места в Кремле.

Ранее Путин рассказал, что Лукашенко привез ему в подарок.

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