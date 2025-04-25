МИД Украины предостерег иностранные войска от участия в параде в Москве на 9 Мая

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий предостерег иностранные войска от участия в военном параде в Москве на 9 Мая. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Ничего общего с чествованием подвига победителей над нацизмом — а это, кстати, не только россияне — это не имеет, по нашему мнению», — заявил Тихий.

Спикер также предостерег иностранных военных от участия в параде Победы, поскольку они будут маршировать бок о бок с людьми, которые могли участвовать в спецоперации на Украине.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 80-я годовщина Победы подразумевает «иной масштаб празднования». В связи с этим в преддверии 9 Мая в каждом российском регионе будут вводиться свои режимы, связанные с обеспечением безопасности и другими аспектами.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что в День Победы в Москве по Красной площади пройдут герои специальной военной операции.

На празднование 80-летия Победы в Москву приедут сразу несколько лидеров государств. Среди почетных гостей будет президент Сербии Александар Вучич, который также направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Ранее Кремле рассказали, планирует ли генсек ООН приехать в Москву 9 мая.