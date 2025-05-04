Путин заявил об опасности для России из-за зависимости от внешних факторов

Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» заявил, что в момент, когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно. Премьерный показ проводился на телеканале «Россия 1».

«Современный мир очень взаимосвязанный. Это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно», — заявил глава государства.

В этом же фильме российский лидер заявил, что в настоящее время Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу.

До этого Путин заявил, что бывшие лидеры западных стран обманули Россию и использовали Минские соглашения, чтобы дополнительно вооружить Украину. По его словам, в обмане, в частности, участвовали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Ранее Путин рассказал, как Запад хотел разделить Россию.