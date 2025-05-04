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Захарова прокомментировала публикацию офиса Зеленского с горящим Кремлем

Захарова: публикация Ермака с горящим Кремлем говорит о неонацизме на Украине
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Цель киевского режима состоит в том, чтобы «доить Запад» и распространять идеологию неонацизма. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТВЦ публикацию офиса украинского лидера Владимира Зеленского с горящим Кремлем.

«Их истинная цель — доить Запад, держать всех в страхе… распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума — классическое поведение террористов», — подчеркнула она.

Накануне вечером глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале сделал репост картинки с изображением украинского лидера Владимира Зеленского, беспилотников и горящей Красной площади. На ней также написано: «Этот день мы приближали, как могли».

3 мая сообщалось, что Зеленский отверг предложение российского президента Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая, при этом он настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Ранее Мирошник отреагировал на публикацию Ермака с горящим Кремлем.

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