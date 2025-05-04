Глава РФПИ оценил планы Баффетта уйти с поста главы Berkshire Hathaway

Дмитриев: Баффетт научил миллионы людей тому, что значит инвестирование

Американский миллиардер Уоррен Баффетт научил миллионы людей тому, что означает инвестирование. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«После десятилетий легендарных инвестиций, непревзойденной мудрости и вечных жизненных уроков Уоррен Баффетт уходит в отставку. Он нашел свое предназначение и научил миллионы людей тому, что на самом деле означает инвестирование», — написал глава РФПИ.

О планах уйти в отставку Баффетт сообщил накануне. Миллиардер намерен покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway. 94-летний предприниматель порекомендовал назначить на свой пост 62-летнего Грега Абеля, председателя Berkshire Hathaway.

В этот же день Баффетт раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение пошлин в отношении товаров из других стран. По словам миллиардера, подобные решения являются «актом войны», а торговля не должна быть оружием.

Ранее глава РФПИ заявил о важности для России спокойного и уважительного диалога.