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Глава РФПИ оценил планы Баффетта уйти с поста главы Berkshire Hathaway

Дмитриев: Баффетт научил миллионы людей тому, что значит инвестирование
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Dennis Van Tine/imago images/MediaPunch/Global Look Press

Американский миллиардер Уоррен Баффетт научил миллионы людей тому, что означает инвестирование. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«После десятилетий легендарных инвестиций, непревзойденной мудрости и вечных жизненных уроков Уоррен Баффетт уходит в отставку. Он нашел свое предназначение и научил миллионы людей тому, что на самом деле означает инвестирование», — написал глава РФПИ.

О планах уйти в отставку Баффетт сообщил накануне. Миллиардер намерен покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway. 94-летний предприниматель порекомендовал назначить на свой пост 62-летнего Грега Абеля, председателя Berkshire Hathaway.

В этот же день Баффетт раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение пошлин в отношении товаров из других стран. По словам миллиардера, подобные решения являются «актом войны», а торговля не должна быть оружием.

Ранее глава РФПИ заявил о важности для России спокойного и уважительного диалога.

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