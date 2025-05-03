«Большая ошибка»: миллиардер Баффетт раскритиковал одно решение Трампа

Миллиардер Баффетт раскритиковал Трампа за пошлины для других стран

Американский миллиардер Уоррен Баффетт раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение пошлин в отношении товаров из других стран, передает CNBC.

Как отмечает телеканал, об этом предприниматель сказал на встрече с инвесторами компании Berkshire Hathaway, гендиректором которой он является.

«Уоррен Баффет в субботу раскритиковал жесткую торговую политику президента Дональда Трампа, не называя его имени напрямую, заявив, что вводить карательные пошлины на остальной мир — большая ошибка», — сообщает телеканал.

По словам миллиардера, пошлины являются «актом войны», а торговля не должна быть оружием.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». После этого Трамп утверждал, что власти 75 стран мира уже обратились к США для проведения переговоров и «целуют его в зад, умирая от желания заключить сделку».

Ранее против пошлин Трампа подали иск 12 штатов США.