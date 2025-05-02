В США заявили, что остаются посредниками между РФ и Украиной

Госдепартамент США отметил неизменность позиции Вашингтона в отношении посредничества между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в дипломатическом ведомстве предупредили о возможных изменениях подхода в случае отсутствия прогресса в переговорах.

«Позиция США пока остается прежней, Вашингтон продолжает посредничать между РФ и Украиной, но это изменится, если не будет прогресса», — говорится в сообщении.

19 апреля госдепартамент США отметил, что не готов к бесконечным переговорам по урегулированию украинского конфликта без достижения реального прогресса. Как подчеркнула официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс , Европейский союз должен понимать, что США не будут участвовать в бесплодных дискуссиях.

При этом представитель евродипломатии Анвар аль-Ануни заявил, что у Евросоюза нет намерений становиться посредником по украинскому урегулированию, если Соединенные Штаты выйдут из переговоров.

Ранее экс-сенатор от Крыма заявила о неизбежности урегулирования конфликта на Украине.