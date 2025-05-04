Глава минобороны Индии может не поехать на День Победы в Москву

PTI: глава МО Индии может не поехать в Москву 9 мая из-за ситуации с Пакистаном

Глава минобороны Индии Раджнатх Сингх, как предполагается, не сможет присутствовать на параде в Москве на День Победы на фоне обострения напряженности между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает агентство PTI.

Отмечается, что в Москву на 9 мая от Индии может отправиться заместитель главы оборонного ведомства Санджай Сетх.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике. По его словам, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее на Западе назвали страну, которая способна примирить Индию и Пакистан.